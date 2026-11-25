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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Son haftalarda barış müzakerelerinde yeniden bir ivme kazandığını gördük. Güçlü bir Avrupa ekibi, görüşmelerin bir sonraki turuna katılacak. Bu önemli çünkü Ukrayna'nın güvenliği doğrudan bizim güvenliğimizi etkiliyor." dedi.

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen "Avrupa'nın uluslararası düzeni korumadaki rolü ve kapasitesi ile Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması" başlıklı oturumda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan bile daha uzun sürdüğüne dikkati çeken von der Leyen, "Rus tanklarının Ukrayna sınırını ilk geçtiği dönemde doğan çocuklar artık okul çağına geliyor. Bu çocukların şimdiye kadar bildiği tek gerçeklik savaş oldu. Bu nedenle, bu çocuklar için savaş sona ermeli." çağrısında bulundu.

"(Rusya) Yalnızca ekim ayında 50 binden fazla kayıp verdi"

Von der Leyen, Rusya'nın da savaş nedeniyle giderek daha ağır bir bedel ödediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cephede Rusya'nın taarruzu durma noktasına geldi. Eylül ve ekim aylarında Rusya kazandığından daha fazla toprak kaybetti. Üstelik bu, çok ağır bir insan kaybı pahasına gerçekleşti. Yalnızca ekim ayında 50 binden fazla kayıp verdi. Buna rağmen Rusya Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı."

Rusya'nın eylül ayından bu yana Ukrayna'da altyapıyı binden fazla kez hedef aldığını aktaran von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'nın direnişini savaş alanında kıramayınca bu kez Ukrayna halkının moralini ve direncini kırmaya çalıştığını söyledi.

Von der Leyen, "Ancak (Rusya) başarılı olamayacak." mesajını verdi.

"(Ukrayna'ya) 230 milyar avronun üzerinde destek sağladık"

AB Komisyonu Başkanı, "Barışı Ukrayna halkından daha fazla isteyen kimse yok. Avrupa da bu hedefe ulaşmaları için elinden gelen her şeyi yapacak." dedi.

Von der Leyen, AB'nin yaklaşımının Ukrayna'ya azami desteği sağlamak, Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmak ve kalıcı barışa yönelik müzakerelere Avrupa'nın tam katılımını sağlamak olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın Ukrayna'nın açık ara en büyük destekçisi konumunda olduğuna işaret eden von der Leyen, "Savaşın başlangıcından bu yana 230 milyar avronun üzerinde destek sağladık." bilgisini verdi.

Ukrayna'nın 2026 yılına ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmış durumda olduğunu vurgulayan von der Leyen, ancak Ukrayna'nın gelecek yıl 70 milyar avroluk bir finansman açığıyla karşı karşıya kalacağını da kaydetti.

Von der Leyen, bu nedenle geçen hafta AB Komisyonu'nun yeni bir teklif sunduğunu anımsatarak, bu çerçevede 2027 yılında 45 milyar avro finansman sağlamayı hedeflediklerini hatırlattı.

"Güçlü bir Avrupa ekibi görüşmelerin bir sonraki turuna katılacak"

Ukrayna'nın bu tutarı ancak Rusya'nın savaşın yol açtığı zararları karşıladıktan sonra geri ödeyebileceğinin altını çizen von der Leyen, "Böylece Ukrayna, barış müzakerelerine mümkün olan en güçlü konumda katılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının maliyetini artırmak için başlıca araç olmaya devam ettiğini belirterek, bunların işe yaradığını savundu.

Yaptırımların Rusya'nın savaş kapasitesinin temellerini aşındırdığı değerlendirmesinde bulundu von der Leyen, "Rus ekonomisinin giderek kötüleşen bir görünüm sergilediğine işaret eden çok sayıda gösterge bulunuyor. Dolayısıyla hedefimiz açık: Rusya'nın savaşı sürdürmesinin maliyetini artırıyor ve barışı seçmesi yönündeki gerekçeleri güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, "Son haftalarda barış müzakerelerinde yeniden bir ivme kazandığını gördük. Güçlü bir Avrupa ekibi, görüşmelerin bir sonraki turuna katılacak. Bu önemli çünkü Ukrayna'nın güvenliği doğrudan bizim güvenliğimizi etkiliyor." yorumunu yaptı.

İlerlemeyi yalnızca Rusya'nın sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceklerinin altını çizen von der Leyen, barışın Ukrayna'nın geleceğini inşa etmesine de yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, "(Barış) Ukrayna halkının uğruna büyük mücadele verdiği geleceğe sahip olmasını sağlamalı. Avrupa'nın Ukrayna'nın savaş sonrası toparlanma ve yeniden imar sürecine öncülük etmesinin nedeni de bu. Bu, Ukrayna halkına açık bir mesajdır: Biz birbirimize aitiz." görüşünü paylaştı.

Rusya'ya da açık bir mesajları olduğunu kaydeden von der Leyen, "Avrupa barış istiyor." dedi.

Kaynak: AA