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Video: Muifa Tayfunu, Çin'in Zhejiang Eyaleti Kıyılarına Ulaştı

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Video: Muifa Tayfunu, Çin'in Zhejiang Eyaleti Kıyılarına Ulaştı

Çin'de bu yıl görülen 12. tayfun olan Muifa, Çarşamba günü Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaleti kıyılarına ulaştı.

Çin'de bu yıl görülen 12. tayfun olan Muifa, Çarşamba günü Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaleti kıyılarına ulaştı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarm ilan etti.

Zhejiang, Shanghai, Jiangsu ve Shandong'da Perşembe'ye kadar fırtına ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, adı geçen bölgelere tayfun için acil durum hazırlıkları yapmaları ve olası jeolojik felaketler için ihtiyati önlemler almaları tavsiyesinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Zhejiang Güncel Haberler

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