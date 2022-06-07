Vezneciler şehidi Karagözlü, Zeytinburnu'nda anıldı - Haberler

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü, Zeytinburnu'ndaki programda anıldı.

Zeytinburnu Ülkü Ocakları'ndaki anma programına, şehidin babası Zeki ve ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, Ülkü Ocakları Zeytinburnu İlçe Başkanı Yasin Ekiz ile çok sayıda ülkü ocağı mensubu katıldı.

Programda Konyalı Cami imamı Akif Aksoy ve müezzini Raşit Çatkaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Şehidin ağabeyi Karagözlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Acımız, kinimiz hala ilk günkü gibi duruyor. Zeytinburnu Ülkü Ocakları'nda mevlidimizi okutuyoruz. Bizi sevenler burada, bu vatanın evlatları burada. Hep birlikte bir aradayız, çok mutluyuz. Biraz mutluluk, biraz gurur, biraz üzüntü, hepsini bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih'te 7 Haziran 2016'da Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olmuş, 36 kişi yaralanmıştı.