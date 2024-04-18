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Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu Yenilendi

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Vezirköprü Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen PİGEP projesi kapsamında pansiyonunu yeniledi. Yenilenen pansiyonda öğrencilere daha iyi bir eğitim ve yaşam ortamı sunuldu.

Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu, Milli Eğitim Bakanlığının Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) kapsamında yenilendi.

Proje kapsamında okulda, öğrenci odaları, yemekhane, mescit ve pansiyon girişi yenilenirken, resim atölyesi, müzik sınıfı, bilim atölyesi, dinlenme köşeleri, kütüphane, akıl ve zeka oyunları odaları ve yeni etüt salonları yapılarak öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri yeni alanlar oluşturuldu.

Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çam, 2023 yılında projeye dahil olduklarını belirterek, "Samsun'da projenin uygulandığı ilk ve tek okuluz. Bu projeyi okulumuza kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız ilgili birim amirlerimize teşekkür ederiz. Gayemiz ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilerimizin bir nebze de olsa ev ortamına kavuşmalarını sağlamak hatta bazı alanlarda evlerinde dahi olmayan imkanları öğrencilerimize sunmaktır." dedi.

Pansiyonun bütün masa, dolap ve sandalyeleri ile elektrik tesisat işlerinin Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yapıldığını aktaran Çam, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Fazıl Gezer'e ve ilgili öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Kaymakamımız Özgür Kaya'ya da teşekkür ederiz. Okul olarak yenilikçi, teknolojik, çağdaş ve öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışımızla kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Her şey gençlerimizin daha iyi eğitim öğretim ortamlarına kavuşmasını sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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