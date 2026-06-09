Haberler

Venezuela'dan Erdoğan'a teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video paylaşarak, Türkiye'nin kendileri için önemine değindi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video paylaşarak, Türkiye'nin kendileri için önemine değindi.

Miraflores Sarayı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Rodriguez, Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Erdoğan ile görüşmesine ilişkin karelere yer verdi.

Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela, madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz."

Türk Hava Yolları'nın (THY) Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rodriguez, "Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez, resmi törenle karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın davasına bugün başlanacak

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı

Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner

Kiracılar dikkat! Bakan Şimşek'ten yıl sonu için müjde
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler