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Venezuela'da PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi

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Venezuela'da Devlet Petrol Şirketi PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 66'ya çıktı. Başsavcı Tarek William Saab, soruşturmanın yolsuzluk yanı sıra suikast girişimleri ve ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik siyasi komploları da içerdiğini belirtti.

Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi.

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı basın açıklamasında, PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yeni kanıtlar doğrultusunda bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Yolsuzluk soruşturmasında ikinci aşamaya geçtiklerini anlatan Saab, gözaltına alınanların sayısının 66'ya çıktığını belirtti.

Saab, soruşturma sürecinde sadece yolsuzluk değil suikast girişimleri, başarısız darbe planları ve ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik siyasi komploların da dosyada yer aldığını söyledi.

"Bunların amacı ulusal ekonomiyi çökertmek"

Soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Saab, "Petrol ve yolsuzlukla bağlantılı siyasi bir komplo kurdular. Ülkenin düşmanlarıyla ittifak kurdular. Birinci ve ikinci aşamada 66 kişi gözaltına alındı ve devam edeceğiz. Bunların amacı ulusal ekonomiyi çökertmek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açıklamasında, Saab'ın sözlerine destek vererek, yolsuzluğun üzerine kararlı şekilde gideceklerini ve bunu bertaraf edeceklerini vurguladı.

El Aissami görevinden istifa etmişti

PDVSA'ya yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle Petrol Bakanı Tareck El Aissami, 21 Mart 2023'te görevi bıraktığını duyurmuştu.

El Aissami, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma Mart 2023'te başlamış ve farklı tarihlerde 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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