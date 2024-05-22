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Venezuela'da altın madeninde göçük: 4 kişi hayatını kaybetti

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Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 4 madenci hayatını kaybetti. Olayın toprak kaymasından kaynaklandığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Sifontes kasabasındaki altın madeninde çökme meydana geldi.

Olayda 4 madenci yaşamını yitirdi.

Risk Yönetimi ve Sivil Korumadan Sorumlu Carlos Perez Ampueda, açıklamasında, çökmenin toprak kaymasından kaynaklandığını belirtti.

Ampueda, göçük altında madencilerin olup olmadığının tespit edilmesi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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