Veli Ağbaba: "Yarın Erdoğan Çıkarsa Derse Ki, 'Bu Emekli Maaşını 7 Bin 500 Ben Yapmadım. CHP Yaptı' Vallahi Şaşmayız"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memurlara zam yapılırken emeklilere hiçbir şey verilmemesi olacak şey değil" sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Erdoğan 'Memurlara zam yapılırken emeklilere hiçbir şey gelmemesi olacak şey değil' dedi. Bir ay önce yüzde 25 zammı kim verdi? Erdoğan vermedi mi? Bahçeli 'Bu maaş yetersiz' demedi mi? Biz de önerge vermedik mi? Hodri meydan, 7 bin 500 değil, 11 bin 500 verelim demedik mi? Şimdi yarın Erdoğan çıkarsa derse ki 'Bu emekli maaşını 7 bin 500 ben yapmadım. CHP yaptı' vallahi şaşmayız. Burada da bir siyasi sahtekarlık var. Bir siyasi dolandırıcılık var. Emekliye diyor ki 'Olacak iş değil' Ver, tutan mı var? Emekliye 7 bin 500'ü veren kendisi, az diyen de kendisi. Hodri meydan! Getir Meclis'e, ne diyorsan, 11 bin 500 mü asgari mi ne diyorsan buna hazırız."

"DÜNYANIN EN YÜKSEK 10'UNCU ENFLASYONUNA SAHİBİZ. AVRUPA'NIN EN YÜKSEK ENFLASYONUNA SAHİBİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyona yönelik sözlerini de eleştiren Ağbaba şöyle konuştu:

'Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız' diyor. Enflasyon hayatınızdan çıktı mı? Çıkmadı. 'Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması lazım' diyor. Vatandaşa Erdoğan'ın 2018'den beri söylediği tek şey 'sabır, sabır, sabır…' Vatandaş bugün aldığını yarın alamıyor. Vatandaş ucuz ekmek alabilmek için üç saat ekmek kuyruğunda bekliyor. Vatandaşın kan alacak damarı kalmadı. İsrafını bitir, şatafatını bitir. Sen bu memleketteki o bindiğin araçlardan in. 14 tane özel uçaktan in. 125 bin tane makam aracından in. 'Memuru, insanları enflasyonun altına ezdirmeyeceğiz' diyordu 1 Mayıs'ta. Şimdi ne oldu. Dünyanın en yüksek 10'uncu enflasyonuna sahibiz. Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna sahibiz."