Veli Ağbaba: "İkinci Tura Çok Daha İyi Hazırlanacağız. İttifakımızın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapmak İçin Her Türlü Çalışmayı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Hep beraber ikinci tura çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletimize bu insanların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yine burada sizlerle olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hep beraber ikinci tura çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletimize bu insanların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yine burada sizlerle olacağız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'daki Güzelbahçe Konteynerkent'te bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. "Maalesef seçim sisteminin de azizliğine uğrayarak, çok az bir oy ile ikinci milletvekilini çıkaramadığımız görünüyor" diyen Ağbaba, "AKP yüzde 45 oy ile dört milletvekili çıkarırken CHP yüzde 22'ye yakın oy ile bir milletvekili çıkarıyor. Bu da seçim sisteminin adaletsizliğini gösteriyor" diye konuştu.

Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Bu seçimde, her seçimde olduğu gibi yine Anadolu Ajansı'nın rezilliğini hep beraber izledik. Yüzde 60'lardan başlayan cumhurbaşkanlığı seçimi, şu anda yüzde 49'a kadar inmiş durumda. Bir ülkede devlet kurumlarının nasıl çökertildiğini hem deprem sürecinde gördük hem de deprem süreci bize yaşattı. AFAD'ın nasıl çöktüğünü; Kızılay'ın, hepimizin gözbebeği olan kurumun nasıl yandaşlar tarafından yok edildiğini, çadır ve kan sattığını, konteyner üretemediğini gördük. Bugün de Anadolu Ajansı'nın nasıl manipülasyon yaptığını, devletin kurumu olmaktan bir siyasi partinin ajansı gibi çalıştığını, AKP örgütlerinin verileriyle seçimi manipüle etmeye çalıştığını hep beraber gördük."

"GELMEYENLERİN YERİNE OY KULLANANLARI TESPİT ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Parti avukatlarının seçim sonuçlarıyla ilgili incelemelerini sürdürdüklerini dile getiren Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birçok yerden aldığımız şikayetleri bildirdik. Gelmeyenlerin yerine oy kullanma gibi birçok şikayet geldi. Yine cumhurbaşkanlığı seçiminde, YSK'nın mührünün Recep Tayyip Erdoğan'ın tam arkasına gelecek şekilde vurulduğunu gördük ve tespit ederek itiraz ettik. O itirazların sonuçlarını da bekliyoruz. Bu konuyu da arkadaşlarımızla birlikte takip edeceğiz. Şu anda hem örgütümüz hem de hukukçu arkadaşlarımız tek tek sandıkları incelemeye devam ediyor. Burada itirazlar ve tespitlerimizde var. Birkaç yerde avukatlarımız ve sandık görevlilerimiz tartaklandı. Bunlarla ilgili itirazlarımızı da yapacağız. Gelmeyenlerin yerine oy kullananları tespit etmek için uğraşıyoruz. Seçim kampanyasını Malatya'mızın ve milletimizin değerlerine uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Bir yas yeri olduğu için hiç müzik kullanmadık, asla bir ses aracı kullanmadan seçim kampanyası yaptık. Deprem bölgesindeki insanların dert ve sorunlarını dinledik. Ama seçim sonrası, milletin değerlerini savunduğunu, yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP, şehrin göbeğinde davul-zurna çalarak bir kutlama yaptı. Onu da Malatya'daki insanlarımızın vicdanına havale ediyorum.

"DEPREMDE OLMAYANLAR, SEÇİMDE MEŞALE YAKIP EĞLENEREK KAMPANYA YAPTI"

Depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmaya çalıştık. İnsanlar su bulamazken su, ekmek bulamazken ekmek, odun bulamazken odun temin ederek hiç ayırmadan Malatyalıların yanında yer aldık. Arkadaşlarımızla birlikte kimi zaman enkaz başında, kimi zaman ateşin önünde yaraların sarılmasına yardımcı olmaya çalıştık. 8 gün ayakkabımızı çıkarmadık, günlerce arabada yattık, ama insanların yanında olduk. Bu süreçte Malatyalıların vicdanlarına havale etmek istiyorum; bugün AKP'den aday olanların ya da geçmişte milletvekilliği yapanların ayağına çamur ya da toz değmedi. Malatya'da yaşanan depremin Malatya kamuoyuna yansımasında büyüm emeğimiz oldu. Biz olmasaydık Malatya, herhalde depremden az hasar alan illerin başında gösterilmeye devam edecekti. Hem AKP'li siyasetçilerin hem de yerel yöneticilerin vurdumduymazlığı vardı. Yerel yöneticiler Türkiye'ye reklam oldu. Bütün bu deprem süreci yaşanırken, enkaz kaldırılamazken, asker enkaz başına gelemezken, insanlar su-ekmek bulamazken Büyükşehir Belediye Başkanı 'Biz, ölülerimizi iyi gömdük' diyordu. Ne kadar komik bir duruma düştüğünü de bütün Türkiye görmüş oldu. Onlar bakanların helikopterleri ve makam arabalarıyla gezerken biz arkadaşlarımızla köy köy, ilçe ilçe gezmeye devam ettik. AKP milletvekilleri yoktu. Seçim kampanyasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte bir çalışma başlattılar. Depremde olmayanlar, seçimde meşale yakarak eğlenceyle kampanya yaptılar. Onu da milletimizin, Malatyalıların takdirine sunuyorum.

Sevgili hemşerilerim, sevgili Malatyalılar; durum ortada ve takdir sizin. Demek ki AKP'de siyaset yapan arkadaşlarımız başarılıymış, onu da sizin vicdanlarınıza ve takdirlerinize sunuyorum. Gittiğimiz her yerde 'AKP'li belediye başkanlarını ve milletvekillerini görmedik' diyordunuz. Ben de 'Siz de onları sandıkta görmeyin' diyordum ama siz onları sandıkta gördünüz.

"İKİNCİ TURA ÇOK DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Buradan hem ittifakımızın seçmenlerine hem de Malatya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki adam kazanamadı. Balkon konuşmasında gördük. Hep beraber ikinci tura çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yine burada sizlerle olacağız. AKP, Malatya'da yüzde 10 civarında oy kaybetti. MHP de yüzde 3'ün üzerinde oy kaybetti. İki milletvekili çıkaramadık ama diğer partiler içerisinde CHP, oyunu artırdı. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın; bizler varız, ittifakımız var. Önümüzdeki dönemde de bu ittifakla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlar bu yokluğa ve belirsizliğe mahkum değil; sizleri aydınlığa çıkaracak, tekrar Malatya'ya hayat verecek bir ittifakın üyeleri olarak biliyoruz ki 5 kuruş almadan deprem konutlarını yapacak, ayırmadan herkesi ayağa kaldıracak bir adayımız var, Kemal Kılıçdaroğlu. Hepinizden tekrar destek bekliyoruz."