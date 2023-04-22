Veli Ağbaba: "Apartman Görevlilerinin Sorunlarını İktidarımızda Biz Çözeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesinde çadırda yaşayan bir apartman görevlisi aileyi ziyaret etti. Ağbaba, ziyarete ilişkin görüntüleri “Çadırda yaşayan ailemize bayram ziyaretine gittik. Depremden önce apartman görevlisi olarak çalışan vatandaş hem evinden hem işinden olmuş. Apartman görevlilerinin sorunlarını da iktidarımızda biz çözeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesinde çadırda yaşayan bir apartman görevlisi aileyi ziyaret etti. Ağbaba, ziyarete ilişkin görüntüleri "Çadırda yaşayan ailemize bayram ziyaretine gittik. Depremden önce apartman görevlisi olarak çalışan vatandaş hem evinden hem işinden olmuş. Apartman görevlilerinin sorunlarını da iktidarımızda biz çözeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba,

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da depremin ardından çadırda yaşamlarını sürdüren apartman görevlisi aileye bayram ziyaretinde bulundu. Ağbaba, ziyaretinde aileyle diyaloglarını "Çadırda yaşayan ailemize bayram ziyaretine gittik. Depremden önce apartman görevlisi olarak çalışan vatandaş hem evinden hem işinden olmuş. Apartman görevlilerinin sorunlarını da iktidarımızda biz çözeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRKİYE'DE 1 MİLYON APARTMAN GÖREVLİSİ VAR, HAKLARI YOK"

Ağbaba, ziyarette şunları söyledi:

"Apartman görevlisinin sorunlarını kim gündeme getiriyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'de tam 1 milyon apartman görevlisi var. Hakları yok. Ailece çalışıyorsunuz. Asgari ücret yükseldi mi, 'asgari ücreti veremeyiz, primi yatıralım' diyorlar. Evleriniz nemli. Ailece çalıştırıyorlar sizi. O yüzden devletin sizi güvence altına alması lazım. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon sizin gibi insan var. 1 milyon apartman görevlisi, 1 milyon evde temizliğe giden kadın, sokak emekçisi... Hepsinin dertlerini, sorunlarını biliyoruz. Geldiğimiz zaman evde temizliğe giden kadınların sigortasını devlet yapacak. Sizlere yasal bir güvence getireceğiz. Sosyal devlet bunun gereğini yapacak. Ayrıca, sokakta çalışan simitçisi, kestanecisi, ayakkabı boyacısının da devlette kaydı yok. Varlar ama yoklar. 1 milyon motokurye var. Hepsinin dertlerini sorunlarını 15 Mayıs'tan sonra çözeceğiz. Kim çözer bu sorunları? Sorunu bilen insan çözer. Onu kim biliyor. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu biliyor."