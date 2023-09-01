Vekil müdürün 79.5 yıl hapis cezası Yargıtay'da onandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle verilen 79,5 yıl hapis cezası, daha önce iki kez Yargıtay tarafından bozulan Adil Şahintürk'ün (73) cezası bu kez Yargıtay 9'uncu Ceza...

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle verilen 79,5 yıl hapis cezası, daha önce iki kez Yargıtay tarafından bozulan Adil Şahintürk'ün (73) cezası bu kez Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce onandı.

İzmir'de 17 Mayıs 2014'te jandarmaya gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk, tutuklandı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 102 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Adil Şahintürk, 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Dava sürecinde Şahintürk emekli oldu. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayetiyle konu tekrar gündeme geldi

26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli Tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde savcı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017'de karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat etti.

CEZA DAİRESİ ONADI

Kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Adil Şahintürk'ün avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'ın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanık Şahintürk'ün husumetli olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık Şahintürk hakkındaki mağdur İ.I.'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık Şahintürk tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı vurgulanarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığı belirtildi. 15'inci Ceza Dairesi, 79,5 yıl hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Geçen nisan ayında İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adil Şahintürk, 4 mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurların okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi.

YEREL MAHKEME AYNI CEZAYI VERDİ

Sanık, İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Bozmanın ardından İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen eylül ayında görülen duruşmada heyet oy birliğiyle verdiği kararda Şahintürk'ü yeniden 79.5 yıl hapis cezası çarptırdı.

YARGITAY DA 79.5 YILI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya bir kez daha Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığını belirtti. Daire ayrıca sanık hakkında eylemlere uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğinin de altını çizdi. Mahkemenin kararında hukuka aykırılık olmadığına vurgu yapan Ceza Dairesi, sanığa verilen 79.5 yıl hapis cezasını onadı.