VEDAŞ, Karlı Tepeleri Aşarak Arızaları Gideriyor

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için karlı tepeleri aşarak arızaları gideriyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve kırsalda yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için çaba gösteriyor.

Kar ve tipiye rağmen araçların gidemediği bölgelere yürüyerek ulaşan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için arızalara müdahale ediyor.

Devrilen direklerin yerlerine yenilerini dikmek için karla kaplı arazide omuzlarında elektrik direklerini taşıyan ekipler, kopan hatları yenileyerek yerleşim yerlerine enerji veriyor.

VEDAŞ saha personeli Mehmet Sezgin Özışık, olumsuz hava şartlarına karşın vatandaşların mağdur olmaması için sahada olduklarını belirtti.