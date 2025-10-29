Varşova Büyükelçisi Denktaş, Türkiye-Polonya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Türkiye için Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) genelinde yapılacak işbirliği ve ortaklıklar açısından büyük bir önemi olduğunu belirterek, "AB içerisinde TB2 Bayraktarları alan ilk ülkenin de Polonya olması tesadüf değil. Şimdi yürüttüğümüz çalışmalarla bunları daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün birçok alanda işbirliği ve ortaklığımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Varşova'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Denktaş, iki ülke arasındaki savunma, ekonomi, turizm ve eğitim ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Polonya-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin 600 yıl önceye dayandığını hatırlatan Denktaş, Cumhuriyet'in ilanının ardından Türkiye'yi ilk tanıyan Avrupa ülkesinin Polonya olduğunu söyledi.

Başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkenin savunmaya önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Denktaş, savunma ve güvenlik konularının da Polonya'yla ikili ilişkilerin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu aktardı.

Denktaş, Avrupa'daki en büyük iki NATO kara ordusunun Türkiye ve Polonya olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu iki ülkenin yaptığı ve yapacağı işbirliği vatanlarımızın savunması için olduğu kadar Avrupa güvenlik mimarisi bakımından da büyük önem arz ediyor. Bu alandaki ikili işbirliğimiz çok ciddi ilerleme içerisinde. 1999'da Polonya NATO üyesi olurken biz bunu kuvvetle destekledik. Bugün de Polonya, AB'ye üyelik sürecimizin en güçlü destekçilerinden. 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile Polonya Başbakanı Tusk'un imzasıyla ilişkilerimize stratejik ortaklık boyutunu da kattık. O günden bugüne işbirliğimizin her ayağında ciddi bir ivme mevcut."

"Diğer savunma sanayisi şirketlerimizin de Polonya'yla yaptığı çalışmalar var"

Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren milli savunma sanayisini güçlendirmek adına önemli adımlar attığını hatırlatan Denktaş, Polonya'nın da şimdi aynı süreçten geçtiğini anlattı.

Denktaş, Polonya'nın sadece Avrupa'da değil, NATO içerisinde savunma sanayisine en çok bütçe ayıran ülke konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim burada ileri teknolojimizle çatışmalarda test edilmiş geniş envanterimizle yapabileceğimiz katkı büyük. Polonya'nın önceliği, savunma sanayisinde millileşme ve bizim paylaşabileceğimiz ileri teknolojimiz ve ileri teknoloji ürünlerimiz var. Bizim için Polonya, AB genelinde yapacağımız işbirliği ve ortaklıklar açısından büyük bir önemde. AB içerisinde TB2 Bayraktarları alan ilk ülkenin de Polonya olması tesadüf değil. Şimdi yürüttüğümüz çalışmalarla bunları daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün birçok alanda işbirliği ve ortaklığımızı devam ettiriyoruz. ASELSAN ve MKE başta olmak üzere, diğer savunma sanayisi şirketlerimizin de Polonya'yla yaptığı çalışmalar var. Sadece bugünü veya sadece ticareti hedeflemiyoruz. Orta ve uzun vadede önem arz edecek ortaklıkları inşa etmek gayretindeyiz."

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler

Askeri ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerde de iki ülke arasında önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu vurgulayan Rauf Alp Denktaş, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi, Polonya'nın da 20'nci büyük ekonomisi olduğunu aktardı.

Denktaş, bu nedenle askeri alanda olduğu gibi ekonomik alanda da Türkiye ve Polonya ilişkilerinin hem bölgesel hem küresel anlamda büyük önem arz ettiğini ifade ederek, "Ticaretimiz geçen yıl 12 milyar avro bandını aştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Polonya Başbakanı Tusk geçtiğimiz Mart ayında Ankara'da yaptıkları görüşmede 15 milyar doları yeni hedef olarak belirledi. Bu hedefe ulaşmak için atmamız gereken adımların farkındayız. Olabilecek zorlukları aşarak ortak hedefimize ulaşmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Yabancı öğrenci grupları içerisinde Türkler 3'üncü"

Polonya'da 5 bin Türk öğrenci olduğunu dile getiren Büyükelçi Denktaş, şunları kaydetti:

"Aslında Türkiye, yükseköğrenim açısından kendisi bir cazibe merkezi. Türkiye'de yaklaşık 350 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Meslek hayatımın değişik safhalarında, örneğin Birleşmiş Milletler'de görev yaparken muhataplarımın Türkiye'den mezun olduğuna çok tanık oldum. Bu, çok önemli. Polonya'da da çok sayıda üniversite var. Bunlar arasında özelikle devlet üniversiteleri çok iyi bir eğitim veriyor ve fiyatları da makul. Dolayısıyla Avrupa'da okumak isteyen bazı öğrencilerimiz eğitim hayatlarını burada sürdürme yönünde tercih yapmış. Nitekim, buradaki yabancı öğrenci grupları içerisinde Türkler 3'üncü büyük grup. Erasmus kapsamındakiler dahil, Polonya'da 5 bin öğrencimiz bulunuyor. Bu, Polonya üniversiteleri ve ekonomisi için bir gelir kaynağı, yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimiz için kaliteli eğitim olanağı, ikili ilişkilerimiz için de halklarımız arasında köprü inşası anlamına geliyor."

Denktaş, vize sorununun günümüzde bu alandaki ilişkilerin geleceği bakımından kayda değer bir sınırlama teşkil ettiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl içinde Polonya hükümeti bazı sınırlayıcı düzenlemeler yaptı. Özellikle bazı düzenlemelerin akademik yıl devam ederken yapılması öğrencilerimiz arasında pek çok mağduriyete yol açtı. Bu konuda Polonya makamlarıyla çok yoğun temaslarımız oldu. Halen de oluyor. Vize uygulamaları Polonya'nın kendi egemen kararı. Burada bizim için önemli olan gençlerimizin mağdur edilmemesi. Polonya tarafınca bazı adımlar atıldı ancak çözüm bekleyen konular var. İkamet izin süreçleri de bunlardan biri. Artan hayat pahalılığı bir diğeri. Öğrencilerimizin yükseköğrenim konusunda bir tercih yaparken bütün bunları dikkate almasında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Polonyalı turistte 2 milyon hedefi

Türkiye'nin Polonya açısından önemli bir turizm ülkesi olduğunu aktaran Denktaş, "Türkiye geçtiğimiz yıl 50 milyondan fazla yabancı turist ağırlamış ve 60 milyar dolardan fazla turizm geliri elde etmiş bir ülke. Turizmde dünyanın en büyük ülkeleri arasındayız. Son yıllarda Polonya'dan ağırladığımız turist sayısı çok ciddi rakamlara ulaştı ve geçen sene 1,8 milyonu aştı. Çok yakın zamanda da 2 milyona ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunu çeşitlendirmek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.