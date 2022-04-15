Varank: "Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz" - Haberler

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Varank: "Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz"

AA - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Robot aracılığıyla getirilen hediyenin takdimi İş birliği imza töreni Toplu fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Robot aracılığıyla getirilen hediyenin takdimi

İş birliği imza töreni

Toplu fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'ne katıldı. (4)

Varank: Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz

Varank: Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz

Varank: Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz

AA / Güncel

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