Varank: "Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Robot aracılığıyla getirilen hediyenin takdimi İş birliği imza töreni Toplu fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Robot aracılığıyla getirilen hediyenin takdimi
İş birliği imza töreni
Toplu fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'ne katıldı. (4)