Vangölü Ekspresi, Ankara-Tatvan seferinde ilgi görüyor

Ankara- Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, seyahatseverlerden ilgi görüyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan Vangölü Ekspresi, bölgenin turizmine ve ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kente gelmek için Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları doğal güzellikleri fotoğraflama imkanı buluyor.

Vangölü Ekspresi ile seyahat eden Tuba Tumay, yolculuğunun Ankara'dan başladığını söyledi.

Keyifli bir yolculuk geçirdiğini belirten Tumay, "26 saatte Tatvan'a vardık. Trendeki görevliler çok ilgiliydi. Ortam çok temiz ve rahattı. Güzel manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanımız oldu." dedi.

Balıkesirli Kutbettin Baran da Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan kızını ziyaret etmek için trenle yolculuk yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Otobüs yolculuğunun yorucu olduğunu anlatan Baran, "Ekspresle keyifli, güzel bir yolculuk yaptım. Her yıl birkaç ay Van'da kalıyorum. Tarihi yerleri geziyoruz. Trende verilen hizmetten memnun kaldık. Güzel manzaralar eşliğinde doyumsuz bir yolculuk geçirdim. Dağların yamaçlarından, doğal güzellikler arasında seyahat etmek isteyen herkese Vangölü Ekspresi'ni tavsiye ediyorum." diye konuştu.