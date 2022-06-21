Van Valiliğinden terör şüphelisinin gözaltına alındığı anlarla ilgili görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan yakınlarının dağıtılması amacıyla havaya ateş açıldığını bildirdi. Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan yakınlarının dağıtılması amacıyla havaya ateş açıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi. Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay, şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevk edilmiştir. M.E.A, adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel Van Valiliği Jandarma Güncel Haberler

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