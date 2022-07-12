Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, "oda meclis toplantısında üyelerinin kavga ettiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Takva, bayram arifesinde odada yapılan meclis toplantısında, üyeler için bir sosyal tesisinin yapılması yönündeki talebin tartışmaya açıldığını söyledi.

Talebe bazı üyelerin karşı çıktığını anlatan Takva, "Toplantıda bir maddeyi üyelerimizin kullanımına sunduk. İlerleyen zamanlarda bir sosyal tesis inşa edilmesi, bir arsanın temin edilmesiyle ilgili gündem oluşturmak istedik. Bu gündemi oluşturmamızın sebebi bu yetkinin meclis üyelerinde olması. Yani bu yetki yönetim kurulunda olsaydı yönetim kurulu, bu yetkisini ayrıca mecliste tartışmaya açmazdı. Bu yetki tamamen meclis üyelerinde." dedi.

Oda üyelerinin hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Takva, şunları kaydetti:

"İlgili mevzuatta da belirtildiği gibi üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Görevlerimizin esas çerçevesini oluşturan şey budur. Bu çerçevede de mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla birinci görevimiz, odanın tüm imkan ve olanaklarını kayıtlı üyelerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelikti. Böyle bir mecburiyetimiz var. Dolayısıyla her üye, görev yaptığı dönemde bu ihtiyaçların karşılanması için büyük bir hassasiyetle, büyük bir samimiyetle başka hiç bir arka plan oluşturmadan bu görevi yerine getirmek durumunda. Her meclis üyesi, bir başarı yazılacaksa bunu sahiplenmeli. Ne yazık ki bazı arkadaşlar bunu yapmadı. Sanırım ne kendi pozisyonları ne de yazılacak bir başarı hikayesinin tarafı olma konusunda üzülerek belirtmeliyim ki bir tavır içinde olmadılar. Biz asla bir kavganın tarafı olmadık. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İsteyen basın mensubu arkadaşlara da meclisin onanıyla toplantının görüntülerini izletebiliriz. Dolayısıyla odanın ve kentin huzurunu kaçıracak yaklaşımlar içerisinde bulunulmasını doğru bulmuyoruz."