Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Van'ın yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor

VAN - Van- Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Dünden nu yana şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yaşışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.