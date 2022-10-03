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Van gündem haberi | Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı

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Van gündem haberi | Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı

Edinilen Van haberine göre Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İpekyolu Belediyesi ekipleri, "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yaşam alanlarına mama dağıttı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İpekyolu Belediyesi ekipleri, "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yaşam alanlarına mama dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, HAYDİ ekipleri, İpekyolu Belediyesi koordinesinde sokakta yaşayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından belirlenen bölgelere giden ekipler, hayvanlar için mama bıraktı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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