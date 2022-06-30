Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi - Haberler

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Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü'nde aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü'nde aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor.

2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi hedeflenirken, temizlenen alanda ördekler ve diğer canlılar göl üzerinde rahatça yüzebiliyor.

(İHA)

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