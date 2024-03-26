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Van Edremit'te Güneş Enerji Santrali Kurulması İçin İmzalar Atıldı

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Van'ın Edremit ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için imzalar atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Cami Mahallesi'nde 90 dönümlük arazinin 39 dönümüne yaklaşık 6 bin panel ile 2,5 mw gücünde enerji üretecek santralin izinleri tamamlandı.

İller Bankası ile Edremit Belediyesi arasında "Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansmanı" kapsamında imzalar atıldı.

Santralin kurulum çalışmalarını hemen başlatmak istediklerini belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projeyle ihtiyaçlarının 8 katı enerji üreteceklerini söyledi.

Proje sayesinde enerji giderleri konusunda büyük bir tasarruf sağlayacaklarını belirten Say, şöyle konuştu:

"Güneş Enerji Santrali, ilçemize enerji sağlamakla birlikte doğaya da önemli ölçüde katkı sunacaktır. Yıllık ortalama 13 bin 370 ağacın karbondioksit emilimine denk gelen 3 milyon 110 bin 280 kilogram karbondioksit salınımını da önlenmiş olacağız. İlçemizin yaşam standartlarının artırılması konusunda maddi olarak da büyük imkanlar doğuracaktır. Belediye bütçesinden hiçbir meblağın harcanmayacağı gibi milli ekonomiye katkı sağlayacak olan tesisimiz kendi kendini amorti edecek. Memleketimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Edremit Belediyesi İller Bankası Edremit Güneş Van Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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