Van'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, kaçak akaryakıt ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 86 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.