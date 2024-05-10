Van'da torbacılara yönelik operasyon: 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda düzenlenen operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 106,58 gram sentetik uyuşturucu, 36,66 gram skunk, 31,89 gram esrar, 6,08 gram eroin ve 397 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 24'ü hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.