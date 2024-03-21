Van'da Nevruz Bayramı kutlandı
Van'da, "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı kutlandı.
Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, baharın gelişini simgeleyen nevruz ateşi yakıldı, demir örs dövüldü.
Halk oyunları gösterisi ile bilek güreşi, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışlarının yapıldığı program, eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.