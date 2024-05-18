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Van'da Mantar Toplarken Yaralanan Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde mantar toplarken kayalık alandan düşerek yaralanan Feyyaz Aslan, ambulans helikopterle bulunduğu yerden alınarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Aslan'ın sol bacağında kırık tespit edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde mantar toplarken kayalık alandan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

Kızılören Mahallesi Şimo Yaylası yakınlarında mantar toplamaya giden Feyyaz Aslan, kayalık alandan düşerek yaralandı.

Aslan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine UMKE, AFAD ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucuları çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekipler, arazi araçları ve traktörle yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından yarım saat yürüyerek Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen Aslan, bölgeye istenen ambulans helikopterle Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrollerde Aslan'ın sol bacağında kırık tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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