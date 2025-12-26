Haberler

Van'a yılbaşı için İranlı akını

Güncelleme:
Van-Tahran tren seferlerinin yeniden başlamasıyla bu yılın ilk 11 ayında Van'a gelen İranlı turist sayısı 710 bin 266'ya ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yılbaşında gelen turistlerle bu sayının daha da artacağını ve kentin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

VAN'da mart ayında yeniden başlayan Van- Tahran tren seferleri sayesinde kente gelen İranlı turist sayısı bu yılın ilk 11 ayında artarak 710 bin 266'ya ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yılbaşını Van'da geçirecek olan İranlı turistlerle bu sayının daha da artacağını ve kent ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Resmi tatillerde, alışveriş ve eğlence için Van'ı tercih eden İranlı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı ile mart ayında yeniden başlayan Van-Tahran tren seferleri sayesinde kente gelen İranlı turist sayısında artış yaşandı. Geçen yılın ilk 11 ayında 675 bin 322 İranlı turist kente giriş yaparken, bu yıl aynı dönemde sayı 710 bin 266'ya yükseldi. Kente bu yılın ilk 11 ayında gelen İranlı turistlerin 695 bin 549'u Kapıköy Sınır Kapısı'ndan, 14 bin 717'si ise tren seferleriyle geldi. Yılbaşını kentte geçirmek isteyen İranlı turistler de kentteki otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.

'1 MİLYON HEDEFİMİZ VARDI'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlı turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Çeliktaş, "Geçen yıla göre ilimize 34 bin 944 turist daha fazla geldi. Bu yıl için 1 milyon hedefimiz vardı. Belki yıl sonuna kadar bu rakama ulaşamayız ama hedefe çok yaklaşmış olacağız. İranlı turistlerin Van'ı tercih etmesinde yakın mesafe ve halkımızın misafirperverliği etkili. Gelen misafirlerimiz kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.

'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

2026 yılının Mart ayındaki Nevruz Bayramı tatiline denk gelecek şekilde alışveriş festivali düzenlemeyi planladıklarını da belirten Fevzi Çeliktaş, "Festival süresince alışveriş, kültürel ve sosyal etkinlikler olacak. Mağazalar indirimler yapacak. Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlence mekanlarımız hazırlıklarını tamamladı. İranlı misafirlerimiz yeni yılda bol bol alışveriş yapıp eğlenecek" diye konuştu.

'VAN'I ÇOK SEVDİK'

Trenle kente gelen bir İranlı turist, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van'ı tercih ettik. Van'ı ve insanlarını çok seviyoruz. Yılbaşında alışveriş yapıp eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

