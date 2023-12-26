Van'da aktar ve kuruyemişçiler denetlendi

Van'da zabıta ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, kentteki aktar ve kuruyemişçilerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisleri, iş yerlerinde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Aktar, kuruyemişçi ve kestanecileri gezen ekipler, satılan kestaneleri inceledi, birçok yerden alınan kestaneler ise incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ambalajları ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Son kullanma tarihi geçen ve etiketsiz çok sayıda ürüne el koyan ekipler, işletmelere ise cezai işlem uyguladı.