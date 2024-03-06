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Van'da AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi

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Van'da AFAD yönetimi tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştı.

Van'da, Afet ve Acil Durum ( Afad ) Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü koordinesinde kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Afad yerleşkesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, deprem sonrası AYDES üzerinden (SMS yoluyla) tüm arama ve kurtarma personeline acil koduyla toplanma çağrısı yapıldı.

Kurumda toplanan ekipler, depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yıkımın yaşandığı bölgelere kısa sürede ulaşan ekipler, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

Gerekli ilk yardım ve sağlık tedbirleri alınarak enkaz altından kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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