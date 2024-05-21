Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 210 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Mayıs tarihlerinde 56 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 210 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.