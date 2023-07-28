Van Büyükşehir Belediyesi, Samancılar Sitesi'ndeki Yangın Sonrası Temizlik Çalışmasını Tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangın sonrası temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 950 ton yanmış saman atık tesisine taşındı.

Van Büyükşehir Belediyesi, samancılar sitesinde çıkan yangın sonrası yürüttüğü temizlik çalışmasını tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinin Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan samancılar sitesinde çıkan yangın sonrası alanda temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda onlarca iş makinesi ile yürütülen temizlik çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma çerçevesinde site içinden 950 ton yanmış saman Van-Özalp kara yolundaki atık tesisine taşındı. - VAN