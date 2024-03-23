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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 431 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 431 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 278 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 103 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Ahlat ilçesinde kar etkili oldu. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri de ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 27 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 47 yerleşim yerinden 23'ünün yolu ekiplerce açıldı

Karla mücadele ekipleri, kapalı 8 köy ve 15 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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