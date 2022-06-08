Vali Hacıbektaşoğlu halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

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Vali Hacıbektaşoğlu halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Vali Hacıbektaşoğlu halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, halk günü toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, halk günü toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Hacıbektaşoğlu, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinledi, sorunlarla ilgili kurum müdürlerine not aldırttı.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, devletin sıcaklığını, şefkatini ve hoşgörüsünü halka hissettirmeyi amaçladıklarını, sorunların en kısa sürede bütçe imkanları dahilinde çözüme kavuşturacağını aktardı.

Toplantıda ilgili kurum müdürleri de bulundu.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Güncel Haberler

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