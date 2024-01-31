Vali Çakır, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Vali Çakır, yol açma çalışmalarını yerinde denetledi

Gece gündüz demeden çalışan karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlıyor

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, kış mevsiminde vatandaşların kesintisiz ulaşımını sağlamak adına fedakarca çalışan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret etti.

Muş'ta çetin kış şartlarında vatandaşların ulaşımını sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan karla mücadele ekipleri büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyor. Zorlu hava şartlarına rağmen en ücra köylere kadar ulaşarak yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak için gece gündüz demeden çaba harcıyor.

Soğuk hava, yoğun kar yağışı ve dik yamaçlar gibi zorlu şartlara karşı büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran karla mücadele ekiplerinin Yukarıyongalı köyünde yaptığı yol açma çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Çakır, operatörlere tatlı ikramında bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Avni Çakır, çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den bilgi aldı.

Karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 300 bin litre akaryakıt harcadıklarını belirten Vali Çakır, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak adına ekiplerin özverili çalışmalarını takdirle karşılayarak, "Son günlerde ilimizde çok ciddi kar yağışları meydana geldi. İl merkezine yaklaşık 50 santimetre, yüksek kesimlerde yaklaşık 1 metreyi bulan kar yağışı gerçekleşti. Bu kar yağışları sonucunda ilimizde toplam 323 köy yolu ulaşıma kapandı. 368 toplamda köyümüzün olduğunu düşünürsek kar yağışından etkilenen köylerimizin sayısının ne kadar fazla olduğu ortaya daha iyi çıkacaktır. Bu köylerimize bağlı 212 mezramız var. Mezralarında büyük bir kısmı da bu kar yağışından etkilenmiş oldu. Biz Muşlularla beraber bu kar yağışını memnuniyetle karşıladık. Kar yağışını bereket olarak gördük, hiçbir şikayetimiz yok. En fazla 2 gün içerisinde yollarımızın büyük bir kısmını açtık, şu an burada da arkadaşlarımız son çalışmalarımızdan bir tanesi gerçekleştiriyor. Kış öncesi hazırlığımızı yapmıştık. 65'e yakın iş makinasıyla yüzden fazla personelimizle zaten gece gündüz sahadayız. Şu ana kadar yaklaşık 14 bin kilometre yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtık. Vatandaşımızın huzuru, ticareti, eğitimi ve günlük hayatlarının normal şartlarda devam etmesi lazım. Devlet olarak bizim asli vazifemizden bir tanesi de budur" dedi.

Vali Çakır, kış mevsimi boyunca 14 bin kilometrelik yol ağının kardan temizlediklerini ifade ederek, "Elbette ki bu karla mücadelenin bize ciddi bir mali faturası var. Yani 14 bin kilometre az bir yol değil. Devlet olmanın gereği bu; vatandaşlarımızın her şartta günlük hayatlarını aynen normal bir dönem gibi geçirmeleri, ticaretlerinden, ziyaretlerinden ve sosyal faaliyetlerinden en ufak şekilde mahrum kalmamaları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim zaten bu görevimiz, bu görevi de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da inşallah büyük bir ekip çalışması içerisinde hep beraber yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.