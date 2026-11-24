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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya, Çekya, Polonya ve Macaristan'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) ile Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesine ilişkin son teklifi mevcut haliyle kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Fico, Bratislava Kalesi'ndeki V4+ Avusturya toplantısının ardından Çekya Başbakanı Andrej Babis, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın sunduğu bütçe teklifinin mevcut haliyle beş ülke için de kabul edilemez olduğunu belirten Fico, uzlaşmaya varılması için daha alınacak yol bulunduğunu ifade etti.

Fico, dört Vişegrad ülkesinin bütçe müzakerelerinde bölgesel kalkınmaya ayrılan uyum fonları ile tarım desteklerine öncelik veren ortak bir tutum izleyeceğini kaydetti.

Avusturya bütçede daha fazla kesinti istiyor

Stocker, yeni bütçede öngörülen nominal artışın halen yüzde 45 düzeyinde olduğunu ve üye ülkelerin tasarrufa gitmek zorunda olduğu bir dönemde bu artışın karşılanamayacağını söyledi.

AB'nin de harcamalarını kısması ve kaynaklarını daha verimli kullanması gerektiğini belirten Stocker, Avusturya'nın bütçeye net katkı sağlayan diğer ülkelerle yakın eşgüdüm içinde hareket edeceğini ifade etti.

Çekya ve Macaristan, Ukrayna'nın finansmanının bütçeye bağlanmasına karşı

Babis, mevcut bütçede üye ülkelere ayrılan payın yüzde 60, AB düzeyinde yürütülen programların payının yüzde 40 olduğunu, yeni teklifte ise bu oranların tersine döndüğünü söyledi.

Üye ülkelerin tutumları arasındaki fark nedeniyle mevcut koşullarda uzlaşmayı mümkün görmediğini belirten Babis, Ukrayna'ya sağlanacak mali desteğin bütçeden ayrı ele alınması gerektiğini kaydetti.

Magyar ise Ukrayna'nın finansmanının yedi yıllık bütçeye bağlanmasına karşı çıktıklarını ve bu finansmana katkının Macaristan için zorunlu tutulmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tusk, enerji fiyatlarını artıracak ve savunmayı zayıflatacak AB bütçesini kabul etmeyecek

Polonya Başbakanı Tusk ise konuşmasında Ukrayna'ya yardımın doğrudan Polonya ve Avrupa'ya yardım anlamına geldiğini söyledi.

Vişegrad Grubu ülkelerinin ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları yaklaşan AB Konseyi toplantısında kararlılıkla gündeme getirmeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Tusk, Polonya Başbakanı olarak AB'nin sunduğu teklifleri kabul etmeyeceğini kaydetti.

Tusk, enerji fiyatlarının yükselmesine, ağır sosyal maliyetlere veya Polonya ile doğu kanadındaki diğer ülkelerin savunmasının zayıflamasına yol açacak bir AB bütçesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Rus saldırganlığının yalnızca Ukrayna'ya değil, AB'nin bazı ülkelerine de yöneldiğini dile getiren Tusk, Avrupa ülkelerinin bu saldırganlık karşısında tam dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti.

"Bağımsız bir Ukrayna, Rusya'yı durdurmanın en pahalı değil, en ucuz yoludur." diyen Tusk, Ukrayna'ya desteğin ortak Avrupa güvenliği için düşük bir bedel olduğuna dikkati çekti.

AB'nin tehditleri daha doğru tespit etmesi gerektiğini savunan Tusk, yüksek enerji fiyatlarının güvenliklerini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Slovakya ile Avusturya arasında mutabakat zaptı imzalandı

Öte yandan Fico ile Stocker, zirve kapsamında yaptıkları ikili görüşmede sınır ötesi kalkınmaya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Fico, mutabakatın Slovakya'daki D4 ile Avusturya'daki S8 yollarının birbirine bağlanması, demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi ve Morava Nehri üzerinde yeni köprüler yapılması gibi konuları kapsadığını belirtti.

Kaynak: AA