Usta sanatçı Mahzuni Şerif'in hayatı belgeselle anılacak

Usta sanatçı Mahzuni Şerif, vefatının 22. yılına özel olarak hazırlanan belgeselle TRT 1 ekranlarında anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Mahzuni" belgeseli, 17 Mayıs akşamı saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Belgeselde, arşiv görüntüleri, Mahzuni Şerif'in dostlarından ve ailesinden röportajlar yer alıyor.

"Mahzuni" belgeselinde ayrıca sanatçının TRT kanallarında şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslar beğeniye sunulacak.

Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılacak.

Belgeselde, Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konacak.