Üsküp'te Türkoloji Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Kuzey Makedonya'da Türkoloji Araştırmaları: Dün-Bugün-Yarın" çalıştayı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin destekleriyle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Üsküp Temsilciliği tarafından düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ı asırlarca yurt edinen Türklerin cami, han, hamam, kervansaray, bedesten, külliye gibi arkasında bıraktığı sayısız mimari eserin yanında Türk dilini ve edebiyatını da bu topraklara kadim bir kültür unsuru olarak miras bıraktığını söyledi.

Türkçenin canlı tutulması için Kuzey Makedonya Türklerinin büyük fedakarlıklar yaptığına işaret eden Ulusoy, "Bu mücadelede şiir başta olmak üzere çeşitli edebiyat dallarında eser üreten aydınlar ve gazeteciler önemli roller oynamıştır. Birlik gazetesinin okullarda ders kitabı olarak kullanılması, Yücelcilerin fedakar çalışmaları bu uğurda yürütülen samimi gayretlerin en önemlileri arasındadır. Edebiyat ve şiir Kuzey Makedonya Türk toplumunun kalbinde her daim müstesna bir yere sahip olmuş, bu toplumda yetişen usta şairlerin şiirleri Türkçenin yaşamasına katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki önde gelen üniversitelerin Türkoloji kürsülerinin Türk dili, kültürü ve edebiyatının doğru tanınması, akademik camiada tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması bakımından büyük vazifeye sahip olduğunu vurgulayarak, hoca, okutman ve öğrencilerin Türkçenin bu topraklarda yaşatılması bağlamında vereceği mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kuzey Makedonya'da bulunan Türk firmalarının Türk dili bölümlerinden mezun olan gençlere istihdam sağlama konusunda ortak karar aldığını aktaran Ulusoy, "Bunun Türk dili bölümlerinin göreceği ilgiye destek vereceğine inanıyoruz ve bu bölümlere önemli bir destek sağlayacağını inanıyoruz." dedi.

Ulusoy, bugünkü çalıştaya çok büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Bugün burada yapılacak çalışmaların neticeleri bizim için son derece değerli. Ben bizzat ve tüm mesai arkadaşlarım buradaki yapılacak toplantıların sonuçlarını büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla bekliyoruz." diye konuştu.

TDK Başkanı Mert de Üsküp'ü Türk kültür coğrafyasının önemli merkezlerinden biri olarak nitelendirerek, 600 yıldır Türk kültürünün, burada Makedon ve Arnavut kültürünün birlikte yaşadığını belirtti.

Bu süreç içerisinde 3 binin üzerinde kelimenin Makedoncaya geçtiğini aktaran Ulusoy, "Bizim kültürlerimizin önemli bir kesimi, önemli bir kısmı ortak. Aynı zamanda bizim Makedon kardeşlerimiz, Arnavut kardeşlerimizle atalarımız burada yan yana yatıyor. Mekan sahibi onlar, kültür sahibi onlar. Bizim bu coğrafyaya vefa borcumuz var. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bu coğrafyadan ciddi şehitler var. Dolayısıyla hem atalarımza borcumuzun gereği hem buradaki kültürümüzün uzantısı hem buradaki kültürel kardeşlerimizin mutlaka bizlerle yakın olması kültürümüzün, dilimizin burada devam etmesi adına önemli." değerlendirmesinde bulundu.

TDK olarak bu coğrafyada birlikte bir şeyler yapabilme adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Mert, gelecek yıl Balkan Türkologlarını Kuzey Makedonya'da bir araya getirmeyi planladıklarını aktardı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu da çalıştayın, Kuzey Makedonya'da Türkoloji bilimiyle uğraşanlar ile Türkiye'de Balkanlar ve edebiyatı, dili, kültürüyle uğraşan bilim insanlarını buluşturmayı hedeflediğini anlattı.

Çalıştayın iki ülkeden yaklaşık 40 Türkoloğun katılımıyla gerçekleştiği bilgisini veren Kurtoğlu, "Türklük bilimini ilgilendiren tarih, musiki, edebiyat, dil, kültür, inanç bu konularla ilgili bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bir fikir alışverişinde bulunmayı istiyoruz. Bunun bir başlangıç olduğu düşüncesindeyiz zira Balkanlar özelde ise Kuzey Makedonya Türk dili, kültürü ve tarihi açısından son derece önemli kıymetler barındıran bir ülke." şeklinde konuştu.

Çalıştay, düzenlenecek oturumlarla bugün sona erecek.