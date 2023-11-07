Üsküp'te "100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu" düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu" yapıldı.

Balkan Çalışmaları Vakfı (BSF) ve İslami İlimler Araştırmaları Vakfı tarafından organize edilen sempozyuma, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), Üsküp Müftülüğü, 29 Mayıs Üniversitesi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü destek verdi.

Sempozyumun açılışına, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Jeton Shaqiri, Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti'nin yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı.

Shaqiri, burada yaptığı konuşmada, medreselerin kendi dönemlerinde bugünün üniversiteleri gibi ilim mabetleri olduğunu kaydederek, "Medreseler eğitim sürecinde rol oynamış, çocuklara okuma-yazma, eğitim, ders dışı etkinliklerin yanı sıra dini eğitim, Kur'an okuma ve dini dersler de sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Meddah Medresesi'nin bölgede ilk olması nedeniyle, diğer medreselerin yayılmasına temel teşkil ettiğine dikkati çeken Shaqiri, farklı tarihi dönemlerde o zamanın nesillerinin gelişimi ve eğitiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Mexhiti de sempozyumun manevi olduğu kadar entelektüel nitelikte de olduğunu söyleyerek, "(Sempozyumun) Odağında; bilginin, kültürün, inancın kaynağı ve her şeyden önce İslam'ın iki temel direği olan barış ve hoşgörü değerlerinin bir örneği olan Meddah Medresesi bulunuyor." dedi.

İBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da üniversite olarak böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Üniversite olarak kendilerini Meddah Medresesi'nin misyonunun takipçisi olarak gördüklerini dile getiren Sunar, 2006'da hayata geçen İBU'nun günümüzde 27 lisans programı, yüksek lisans ve doktora programlarıyla toplamda 45 program, 3 bine yakın öğrencileri mevcut olduğunu söyledi.

Sempozyumun önemli katkılar yapacağı inancını paylaşan Sunar, "Bir misyonu temsil eden kurum olarak hem kendi eğitimlerimizde hem kendi çalışmalarımızda bu tür projeleri, etkinliklere destek vererek, ev sahipliği yaparak bu bayrağı düştüğü yerden kaldırmaya ve yine yarınlara taşımaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

BSF Yönetim Kurulu Başkanı Sevba Abdula ise Meddah Medresesi'ni, yakın tarihlerinin, toplumsal hafızalarının, dini düşünce ve hayatlarının, kimliklerinin öne çıkan tezahürlerinden biri olarak nitelendirdi.

Meddah Medresesini çok değerli kılan hususlara değinen Abdula, bunlardan birini şöyle açıkladı:

"Osmanlı sonrası siyasal, kültürel, ekonomik iktidarlarını kaybeden ve bölgede kalan Müslümanların ki bunlar Türkler, Arnavutlar, Boşnakları da içerir, yeni duruma karşı verdikleri nitelikli bir mücadelenin bir ayağı olmasıdır."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntülü mesajının paylaşıldığı sempozyumda, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, İslami İlimler Araştırmaları Vakfı Başkan Vekili Bedrettin Çetiner, 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Üsküplü ses sanatçıları Burhan Şaban ve Mesut Kurtiş bir konser verdi.

Yarın sona erecek sempozyum kapsamında katılımcılar bildirilerini sunacak.

Meddah Medresesi

Üsküp'ü fetheden Yiğit Paşa'nın hocası olan Meddah Baba adına fetihten sonra inşa edilen Meddah Medresesi'nin ne zaman inşa edildiğine dair net bilgiler bulunmamakla birlikte 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor.

Birinci Dünya Savaşı'na kadar açık duran Meddah Medresesi, 1923'te Üsküplü müderris Ataullah Kurtiş tarafından ihya edilerek yeniden açılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda eğitime ara veren medrese Yugoslavya döneminde kapatılmıştı.