Üsküdar'da İş Yerinin Önünde Hayasızca Hareketlerde Bulunan Şüpheli Yakalandı

Üsküdar'da bir iş yerinin önünde "hayasızca" hareketlerde bulunan şüpheli emniyet görevlilerince yakalandı.

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde hayasızca hareketlerde bulunduktan sonra geldiği yöne doğru bölgeden ayrıldığı tespit edilen A.Y. (42) emniyet görevlilerince yakalandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonrası yakalanan A.Y'nin belirli bir adresinin olmadığı, kasten yaralama, uyuşturucu, hırsızlık, mala zarar verme ve yangın gibi asayiş suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.