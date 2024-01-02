Üsküdar'da İnşaat Alanında Toprak Kayması Sonucu Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da bir inşaat alanında toprak kayması sonucu bir binanın önündeki yolun çökmesi tehlike oluşturduğu için bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Talimhane Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan bir inşaatın temel alanındaki istinat duvarının çökmesiyle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulunan dört katlı binanın önündeki yol gürültüyle çökerken, park halindeki bir motosiklet kayan toprağın altında kaldı.

Binayı hemen boşaltan ve korku yaşayan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.

Tehlike oluşturması nedeniyle tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

Olayı gören bekçi Hüseyin Gül, "Ben burada vardiya geziyorum. Saatte bir gezerken, çatlaklıklar vardı, yarın müteahhitti ararız söyleriz bir sıkıntı var, dedim. Ondan sonra saat 02.30 gibi bize Manisa'dan kamyon geldi, bir ses duyduk, hemen baktık yan taraf çökmüş. Ben de on dakika sonra oradan geçecektim, biraz ucuz atlattık. Binaya bir zarar yoktu, inşaattaki istinat duvarı çöktüğü için binanın oraya kadar geldi ama binaya zarar olmadı. Binayı boşalttılar, mahsur kalan da yok." diye konuştu.