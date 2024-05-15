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Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsüne tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı

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İstanbul Üsküdar'da bir taksi şoförü, yol verme tartışması sonucunda İETT otobüsü sürücüsüne tehdit ve hakaret etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli yakalandı. Şüphelinin daha önce de suç kaydı olduğu belirlendi.

Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üsküdar İETT 3.Sayfa Güncel Haberler

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