Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla atarak tarlaya düştü. Kazada anne oğul iki kişi hayatını kaybederken, sürücü ve bir kişi yaralandı.