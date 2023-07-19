Uşak'ta tekstil atıklarından keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Durak Mahallesi Sekizinci Sanayi Sokak'taki geri dönüşüm malzemesi tekstil kırpıntılarından keçe üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek istediği sırada kollarında yanıklar meydana gelen fabrika işçisi Kazım Yılmaz (40) ile dumandan etkilenen itfaiye eri Mehmet Fatih Koç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.