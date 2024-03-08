Uşak'ta Şiddetli Dolu Yağışı
Uşak kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış doluya dönüştü. Tarlalar, evlerin çatıları, yollar ve araçlar beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.
Kentte yaklaşık 20 dakika süren şiddetli dolu yağışıyla birlikte bazı tarlalar, evlerin çatıları, yollar ve araçlar beyaza büründü.
Yağış nedeniyle İzmir- Ankara kara yolunun geliş gidiş güzergahında yer yer trafik yoğunluğu oluştu.