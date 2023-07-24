Uşak'ta Saksıda Ekili 108 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, çatı boşluğunda saksılara ekili 108 kök Hint keneviri bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.