Uşak'ta Saksıda Ekili 108 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, çatı boşluğunda saksılara ekili 108 kök Hint keneviri bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde saksıda ekili 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt beldesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, çatı boşluğunda saksılar içerisine ekili 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel