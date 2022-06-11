Uşak'ta sağanak etkili oldu - Haberler

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Uşak'ta sağanak etkili oldu

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Ankara-İzmir kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle yola taşınan ağaç dalları, taş ve molozlar trafiği engelledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Oğuz Y'nin kullandığı 64 AAZ 553 plakalı hafif ticari araç, yola akan çamurdan kayarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Ankara Banaz Uşak Güncel Haberler

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