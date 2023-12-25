Uşak'ta Kamyonet Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücüler gözaltına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücüler gözaltına alındı.