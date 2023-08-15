Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yola devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda ilerleyen Ö.K. (43) yönetimindeki 06 DRA 790 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Karahisar Banaz Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title