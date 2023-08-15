Uşak'ta Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün tedavisi devam ediyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde yola devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda ilerleyen Ö.K. (43) yönetimindeki 06 DRA 790 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel