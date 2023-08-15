Uşak'ta Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün tedavisi devam ediyor.