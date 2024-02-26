Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Hakeme Saldırı: 'Spor Bir Eğlence, Bunu Farklı Yere Çekmenin Anlamı Yok'

Güncelleme:

Uşak'ta bir amatör futbol maçında verdiği penaltı kararının ardından kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, kararından çok emin olduğunu belirterek, 'Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok.' dedi.

Uşak'ta bir amatör futbol maçında verdiği penaltı kararının ardından kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, kararından çok emin olduğunu belirterek, "Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok." dedi.

Uşak 1. Amatör Kümede dün Karaağaç Stadı'nda Yayalarspor ile Turan İdman Yurdu'nun karşılaştığı müsabakayı yöneten hakem Emre Eren Elan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın 85. dakikasında Turan İdman Yurdu lehine verdiği penaltı kararından sonra yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil ettiğini söyledi.

Elan, sahayı terk etmesi için uyardığı Yayalarspor Kulübü'nden M.D'ye kırmızı kart gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ondan sonra boğazımı sıktı ve bana yumruk attı. Polis ekipleri araya girdi ve can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı tatil ettim. Daha sonra diğer hakem arkadaşlarımla birlikte sahayı terk ettik. Biz emek verip oraya gelerek maç yönetiyoruz. Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok. Verdiğim penaltıdan çok eminim. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Böyle tatsız olaylar oldu mu bizim de şevkimizi kırıyor. Kötü bir görüntü veriyor. Amatör futbol da bu yüzden gelişmiyor olabilir."

Yaşanan olayı kınayan Uşak İl Hakem Kurulu, sorumluların gerekli cezaları alması için sürecin başlatıldığını bildirdi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Karşılaşmanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp rapor alan Elan, Yayalarspor yöneticisi ve Yayalar Köyü Muhtarı M.D'den şikayetçi oldu.

Dünkü müsabakada yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, Elan'ın penaltı kararından sonra oyuncuların yanına gittiği, bu sırada sahaya gelen M.D'nin hakeme fiziki müdahalesi görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Spor Güvenlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Karaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Karaman Belediye Başkan adayı Nihal Tümene kimdir? Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İYİ Parti Karabük adayı kim? 2024 İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title