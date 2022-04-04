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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolunda İ.Y. yönetimindeki 42 GR 379 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Orhan Sunal - Güncel

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