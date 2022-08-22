Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU - Haberler

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