Son dakika haber... İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü.
Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel