Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Güncel Haberler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü.

Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uşak Üniversitesi İtfaiye Uşak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title